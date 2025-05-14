Otomotiv Devinde Fren Paniği! Yüz Binlerce Araç Geri Çağırılıyor
Amerika Birleşik Devletleri’nde otomotiv devi Ford, güvenlik endişeleri nedeniyle büyük çaplı bir geri çağırma kararı aldı. Fren sisteminde oluşabilecek bir arıza nedeniyle tam 273 bin 789 araç servislere çağrıldı. Bu karar, son yıllarda üretilen bazı SUV modellerini yakından ilgilendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, ilgili araçlarda fren fonksiyonunun kaybına neden olabilecek bir hidrolik kaçak riski tespit edildiği belirtildi. Bu durumun özellikle ani frenleme anlarında kazaya yol açabilecek ciddi bir güvenlik riski taşıdığı vurgulandı.
HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILIYOR?
Geri çağırma kararı, 2022-2024 yılları arasında üretilmiş olan Ford Navigator ve Ford Expedition SUV modellerini kapsıyor. NHTSA, bu modellerin bazı örneklerinde ön fren hatlarının motor bölümündeki hava filtresi çıkış borusuna temas ederek yıprandığını ve bu nedenle fren hidroliği sızıntısı oluştuğunu bildirdi.
ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAK
Ford, yetkili servislerinde bu potansiyel sorunu ücretsiz şekilde çözeceğini duyurdu. Servisler, ön fren hatları ile hava filtresi çıkış borusunu kontrol edecek ve gerekirse değişimini gerçekleştirecek.
Araç sahiplerine, en geç 26 Mayıs’a kadar bilgilendirme mektupları gönderilecek. Sürücülere, araçlarını belirtilen tarihten önce servise götürmeleri ve kontrolleri yaptırmaları tavsiye ediliyor.