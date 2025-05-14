Otomotiv Devinde Fren Paniği! Yüz Binlerce Araç Geri Çağırılıyor

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILIYOR?

Geri çağırma kararı, 2022-2024 yılları arasında üretilmiş olan Ford Navigator ve Ford Expedition SUV modellerini kapsıyor. NHTSA, bu modellerin bazı örneklerinde ön fren hatlarının motor bölümündeki hava filtresi çıkış borusuna temas ederek yıprandığını ve bu nedenle fren hidroliği sızıntısı oluştuğunu bildirdi.