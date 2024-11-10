Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Mehmet Şimşek Geceliği 5 Bin Dolarlık Villada Kalacak' İddiasına Yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü gazetesinde yer alan "Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama paylaştı.

"İddia tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın dile getirdiği iddianın, "doğruluğunun araştırılmadan" kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca Sayın Bakanımız, prensip olarak kurum çalıştaylarında asla konaklamamaktadır. Bu çerçevede Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya’da olacaktır. Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz."

Kaynak: AA