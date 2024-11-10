Atatürk'ün Anısına Bir İlk! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıllar Sonra O Köşke Gidiyor

Kabine bugün, 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Bugün yapılacak olan toplantı, 9 yıllık aranın ardından Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek ilk toplantı olma özelliği taşıyor.

Toplantıda; ABD seçimleri, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları, terörle mücadele ve kayyum tartışmaları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı vesilesiyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.

Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplanacak kabinede, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da gündeme alınacağı öngörüldü.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2015 yılında geçilmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde bir daha kabine toplantısı gerçekleşmemişti.