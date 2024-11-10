Esenyurt Kayyımına 10 Kasım Töreninde Protesto
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yummasının 86'ıncı yılında Esenyurt'ta da anma töreni düzenlendi. Törene katılan kayyım Can Aksoy vatandaşlar tarafından yuhalandı.
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yerine kayyım olarak atanan Can Aksoy, 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde yuhalandı. Törene katılan vatandaşlar kayyıma tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından güvenlik güçleri, Aksoy’u yuhalayarak tepki gösteren vatandaşlara yarılarda bulundu. Bu gelişmenin ardından törene devam edildi.
Kayyım Can Aksoy’un protestoları görmezden gelmesi dikkat çekerken, tören saygı duruşunun ardından çelenk koyma işlemiyle devam etti.
Vatandaşlar, kayyım Can Aksoy’a yönelik, Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerini hatırlattı.
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