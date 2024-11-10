Taksim Metrosunda İntihar Girişimi
Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Seferler bir süre durdurulurken, daha sonra yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü açıklandı.
İstanbul’da Taksim Metro İstasyonu’nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle istasyon bir süre işletmeye kapatıldı. Daha sonra yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır."
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