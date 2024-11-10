Taksim Metrosunda İntihar Girişimi

İstanbul’da Taksim Metro İstasyonu’nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle istasyon bir süre işletmeye kapatıldı. Daha sonra yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır."