Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yılında bir kez daha saygı ve sevgiyle anıldı. Ünlü isimler de Atatürk’ün vefatının yıl dönümünde kendisine saygı ve sevgilerini paylaşımlarıyla dile getirdiler…

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Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında ülke genelinde saygı, sevgi ve özlemle bir kez daha anıldı.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de bir kez daha hayat dururken ünlü isimler de Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde kendisini unutmadı.

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 1

Bir çok isim ölüm yıl dönümünde Atatürk için paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından "Büyük saygı ve hayranlıkla… Atatürk!" ifadelerini kullandı.

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 2

Birce Akalay

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 3

Türkan Şoray

"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 4

Tarkan

"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 5

Cem Yılmaz

"Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 6

Ediz Hun

"Saygı ve minnetle..."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 7

Emel Sayın

"Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 8

Nebahat Çehre

"Sevgi, saygı ve özlemle..."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 9

Gülse Birsel

"Sevgi, saygı ve özlemle..."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 10

Hamdi Alkan

"Daima seninle... Her solukta artan bir sevgi ve özlemle..."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 11

Engin Altan Düzyatan

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 12

Hülya Avşar

"86'ncı ölüm yıl dönümünde saygı özlem ve minnetle..."

Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın - Resim : 13

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