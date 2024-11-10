Ünlü İsimler Atatürk'ü Böyle Andı: Cumhuriyet ve Devrimlerinle Sonsuza Kadar Yaşayacaksın

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında ülke genelinde saygı, sevgi ve özlemle bir kez daha anıldı.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de bir kez daha hayat dururken ünlü isimler de Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde kendisini unutmadı.

Bir çok isim ölüm yıl dönümünde Atatürk için paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından "Büyük saygı ve hayranlıkla… Atatürk!" ifadelerini kullandı.

Birce Akalay

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Türkan Şoray

"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."

Tarkan

"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum."

Cem Yılmaz

"Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum."

Ediz Hun

"Saygı ve minnetle..."

Emel Sayın

"Ata'mızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum."

Nebahat Çehre

"Sevgi, saygı ve özlemle..."

Gülse Birsel

"Sevgi, saygı ve özlemle..."

Hamdi Alkan

"Daima seninle... Her solukta artan bir sevgi ve özlemle..."

Engin Altan Düzyatan

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz."

Hülya Avşar

"86'ncı ölüm yıl dönümünde saygı özlem ve minnetle..."