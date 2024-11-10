Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti. Atatürk'ün ebediyete intikalini Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Son Posta Gazetesii "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

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Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Ulusal gazeteler yıldırım baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu.

Büyük matemin yer aldığı tarihi gazeteleri yurdun dört bir yanından toplayan Gürkan Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazetelerden oluşan koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor.

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 1

Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazeteleri toplama merakının Atatürk sevgisinden dolayı başladığını söyledi.

Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün fotoğraflarını çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum. Bir gün elime geçen eski 10 Kasım tarihli gazeteden etkilenerek, kendimi 10 Kasım gazeteleriyle sınırlamak kaydıyla bu koleksiyona başladım. Süreç içerisinde önce ulusal sonra yerel düzeyde çıkan gazeteleri topladım. Daha sonra Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğraflarını biriktirmeye başladım."

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 2

10 Kasım tarihli gazete koleksiyonunun çocuklarına bırakacağı en büyük miras olduğunu ifade eden Gürbüz, "Bu anlamlı koleksiyonu bugün biz sergiliyoruz. Bizden sonra bu sergiyi evlatlarımız açsın istiyorum" dedi.

İşte 10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetleri...

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 3

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 4

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 5

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 6

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 7

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 8

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 9

Atatürk'ün Ebediyete İntikali Gazetelerin Tarihi Manşetlerinde: Bir Güneş Söndü - Resim : 10

Kaynak: AA

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