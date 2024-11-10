Sadece Ülkenin Değil O Kurumun da Kurucusu Ama... Diyanet Takviminde Atatürk Ayıbı!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86’ncı yılında tüm yurtta özlemle anıldı. Saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm ülkede hayat durdu. Sokaklarda, iş yerlerinin önünde milyonlar saygı duruşuna geçti. Ülkede yas havası hakimken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çıkardığı takvimde 10 Kasım anması tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN İFADE

Diyanet takviminde 10 Kasım anması “Türkiye Cumhuriyeti ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı” şeklinde yer aldı. Diyanet takviminde yer alan ifadeye Diyanet içerisinden de tepki geldi.

Ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk için sadece ilk cumhurbaşkanı denmesine “Cumhurbaşkanlığı makamı önemli bir makam olsa da Mustafa Kemal Atatürk diğer cumhurbaşkanlarıyla bir tutulamaz. Ülkenin kurucusu denmeliydi” şeklinde eleştiride bulunuldu.

DİYANET'İN MESAJI

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı bugün paylaştığı 10 Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yılında saygıyla anıyor; geçmişten bugüne din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı, ilim, hikmet ve medeniyet değerlerimizle tezyin ederek geleceğe taşımak, aziz milletimize ve şanlı tarihimize karşı vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bizlere düşen, milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik beraberlik içerisinde devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışmaktır.”

Diyanet takvimi camilerden ve din görevlilerinden temin edinebiliyor. Takvim 30 liraya satılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım'dan 2 gün önceki cuma hutbesinde de Atatürk'e yer vermemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem