Tüyleri Diken Diken Eden Kareler: Hayat 9.05'te Durdu, Vatandaşlar Tüm Yurtta Ata'sını Böyle Andı
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. yılında yurdun dört bir yanında anılıyor. Saatler 09.05’i gösterirken, yine tüm yurtta hayat durdu. Vatandaşlar, Anıtkabir ve Dolmabahçe başta olmak üzere tüm kentlerde Ata’sını andı.
Kaynak: AA-DHA-İHA
İSTANBUL-DOLMABAHÇE
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ıncı yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na geldi. Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan odasında tören düzenlendi. Saraya gelen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.
İSTANBUL BOĞAZI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, ölüm saati olan 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. O anlar dron ile görüntülendi.
İSTANBUL-E-5
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te E-5 karayolunda hayat durdu. Araçlarından inen sürücüler, saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu. Beylikdüzü E-5'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen sürücüler, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.
KOCAELİ
Kocaeli İzmit'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Vatandaşlar, saygı duruşuyla Atatürk’ü andı.
İzmit'te 10 Kasım'da saatler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Bulvarı'nda evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti. Yolda bulunan sürücüler araçlarından inerken, çalışanlar iş yerlerinin önüne çıkarak Ata'yı saygı duruşunda bulunarak andı.
BOLU
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayatını kaybetmesinin üzerinden 86 yıl geçti. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bolulular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü anmak adına Anıtpark'ta toplandı. Kurumlar ve STK'lar Atürk anıtına çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Bolu'da sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte kent genelinde hayat durdu. Araçlarından inerek trafiği durduran vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyarak Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.
MANİSA
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı durumunda bulunulması ile anıldı. 7'den 70'e çok sayıda Manisalının katıldığı anma töreninde saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde meydanda ve sokaklarda bulunan tüm vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende ilk olarak Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, siyasi partiler ve STK'lar tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Fatih Sergi Salonunda düzenlenen Atatürk'ün veciz sözlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından gezildi.
SİVAS
Sivas'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde törenle anıldı. Saatler, 09.05’i gösterdiğinde vatandaşlar saygı duruşuyla Atatürk’ü andı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkan Vekili Abdurrahim Ceyhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da eşlik etti. Trafikte seyir halinde olan sürücülerin de araçlarından inerek, saygı duruşuna geçtiği görüldü. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Vekili Maskar, şeref defterini imzaladı.