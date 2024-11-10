Atatürk, Saat 09.05'te Dolmabahçe Önünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin dört bir yanında anıldı. Atatürk vefatının 86'ncı yılında Dolmabahçe Sarayı'nın önünde saat 09.05’te gerçekleştirilen 'Ata'ya Saygı Dalışı' ile de anıldı.

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Türk Balık Adamlar Spor Kulübü ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında Dolmabahçe Sarayı önünde dalış gerçekleştirdi.

Atatürk, Saat 09.05'te Dolmabahçe Önünde Anıldı - Resim : 1

Türkiye genelinde Kaş, Kuşadası, Erdek, Mudanya, Çanakkale, Elazığ, İskenderun, Kayseri, Kocaeli, Bodrum, Fethiye ve Yalova'dan katılan 250 dalgıcın katıldığı etkinlikte saatler 9.05'i gösterdiğinde su üstünde saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk, Saat 09.05'te Dolmabahçe Önünde Anıldı - Resim : 2

Türkiye'de 25 farklı noktada aynı anda gerçekleşen dalışın merkezi Dolmabahçe Sarayı kıyılarıyken, Beykoz ve Maltepe'de de 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleşti. Su altında ve üstünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Atatürk, Saat 09.05'te Dolmabahçe Önünde Anıldı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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