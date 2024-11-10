İskenderun'da Korkutan Yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdalhaesiyle tehlike yaratmadan kontrol altına alındı.

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İskenderun'da Korkutan Yangın

Hatay'da tren yolunda bulunan otluk alan alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İskenderun'da Korkutan Yangın - Resim : 1

İskenderun'un Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan demir yolunun çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otluk alanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın herhangi bir alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İHA

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