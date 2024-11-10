Meteoroloji'den Yeni Hafta İçin Kritik Uyarı: Kar, Sağanak, Fırtına Çok Kuvvetli Geliyor!

Kasım ayının gelmesiyle sıcaklar yerini serin havaya bıraktı. Yurdun bazı kesimleri beyaza büründü bile. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yeni haftada yurdun birçok noktası için yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından bugün ve yarın için şu uyarıda bulundu:

“Bugün Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Afyon ve Karaman yağmurlu. Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacak. Rüzgar Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli.

İstanbul bugün sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur 14 derece, yarın yağmurlu 15 derece, İzmir 19, Antalya 20 aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli. Ankara 16, Edirne 14."