Ressam ve Heykeltraş İsmail Çoban Hayatını Kaybetti

Gazete Duvar'dan Yunus Ülger'in haberine göre, uzun senelerdir Almanya'da yaşayan ressam ve heykeltraş İsmail Çoban 79 yaşında, Almanya'nın Wuppertal kentinde bir huzurevinde hayata gözlerini yumdu.

1945 yılında Çorum'da doğan Çoban, 1971'de Almanya'ya göç etti ve burada sanat kariyerini sürdürdü. İlk sergisini 1962 yılında 17 yaşındayken Türkiye’de açan Çoban, 1973 yılında da Almanya'da ilk sergisini açtı.

60 yılı aşan sanat yaşamında 70 bin dolayında eser veren Çoban, 33 ülkede 170 kişisel sergi açtı. 500 dolayında karma sergide de eserleri yer aldı.

1991 yılına kadar Türkiye’ye politik nedenlerle 22 yıl gidemedi. Ağır hasta olan sanatçı, evine ve atölyesine gelen haciz sebebiyle son aylarda zor günler geçiriyordu.

Kaynak: Gazete Duvar