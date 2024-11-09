8. Güzel Ordu Kısa Film Festivali İçin Geri Sayım: Onur Konuğu Erdal Beşikçioğlu

Ordu’da bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Güzel Ordu Kısa Film Festivali, 13-17 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üye ülkeleri ile ilk kez uluslararası bir boyut kazanacak. Festivalin Onur Konuğu Erdal Beşikçioğlu’na Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek.

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8. Güzel Ordu Kısa Film Festivali İçin Geri Sayım: Onur Konuğu Erdal Beşikçioğlu

Bu yıl sekizincisi gerçekleşecek Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği Güzel Ordu Kısa Film Festivali, 13-17 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk kez Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne üye olan ülkelerle uluslararası bir boyuta taşınıyor.

Festival, 13 Kasım Çarşamba günü protokol davetlileri, konuklar ve halkın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreniyle başlayacak. Festival boyunca kısa film gösterimleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, sunumlar, atölyeler ve masterclass’larla sinemaseverlere dolu dolu bir program sunulacak.

8. Güzel Ordu Kısa Film Festivali İçin Geri Sayım: Onur Konuğu Erdal Beşikçioğlu - Resim : 1

ONUR KONUĞU ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek ödül töreninde, finale kalan filmlere çeşitli ödüller verilirken Festivalin Onur Konuğu Erdal Beşikçioğlu’na da Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek. Festival, Karadeniz’in kültürel zenginliğini sinema ile birleştirerek kısa filmlere uluslararası bir platform sunmayı hedefliyor. 5 gün sürecek etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

8. Güzel Ordu Kısa Film Festivali İçin Geri Sayım: Onur Konuğu Erdal Beşikçioğlu - Resim : 2

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