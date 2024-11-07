LGBTİ+ Tahammülsüzlüğü... Kaymakamlıktan MUBI FEST İstanbul'a Yasak!

MUBI FEST İstanbul 2024, Kadıköy Kaymakamlığı'nın festivalin aynı zamanda açılış filmi olan Queer filmini yasaklamasının ardından iptal edildi.

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LGBTİ+ Tahammülsüzlüğü... Kaymakamlıktan MUBI FEST İstanbul'a Yasak!

MUBI, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hazırlıklarını aylardır sürdürdüğü ve biletleri günler önce tükenen MUBI FEST İstanbul 2024'ü iptal ettiklerini duyurdu.

QUEER FİLMİNE KAYMAKAMLIK ENGELİ

Festivalin aynı zamanda açılış filmi de olan Queer filminin gösterimi, gösterime saatler kala Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

LGBTİ+ Tahammülsüzlüğü... Kaymakamlıktan MUBI FEST İstanbul'a Yasak! - Resim : 1

MUBI, FESTİVALİ İPTAL ETTİ

Kaymakamlığın yasaklama kararının ardından, MUBI, festivali tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan MUBI FEST İstanbul, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’ün ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanıyordu.

MUBI'nin açıklaması şu şekilde oldu:

Kaynak: Gerçek Gündem

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