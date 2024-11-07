LGBTİ+ Tahammülsüzlüğü... Kaymakamlıktan MUBI FEST İstanbul'a Yasak!

MUBI, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hazırlıklarını aylardır sürdürdüğü ve biletleri günler önce tükenen MUBI FEST İstanbul 2024'ü iptal ettiklerini duyurdu.

QUEER FİLMİNE KAYMAKAMLIK ENGELİ

Festivalin aynı zamanda açılış filmi de olan Queer filminin gösterimi, gösterime saatler kala Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

MUBI, FESTİVALİ İPTAL ETTİ

Kaymakamlığın yasaklama kararının ardından, MUBI, festivali tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan MUBI FEST İstanbul, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’ün ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanıyordu.

MUBI'nin açıklaması şu şekilde oldu:

Hazırlıkları aylar süren, haftalar önce duyurularına başladığımız ve günler önce biletleri tükenen MUBI Fest İstanbul 2024'ün başlamasına saatler kala, festival programında yer alan ve aynı zamanda açılış filmi olan QUEER'in gösteriminin yasaklandığını, İstanbul Kadıköy… pic.twitter.com/lzUPVMD3Mf — MUBI Türkiye (@mubiturkiye) November 7, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem