İnsan Değil Robot Yaptı, 1 Milyon Dolara Satıldı

Bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul eden ünlü İngiliz matematikçi ve kriptolog Alan Turing'in portresi, New York'ta açık artırmayla satışa çıkarıldı.

1,08 MİLYON DOLARA SATILDI

Yapay zekayla çalışan insansı robot Ai-Da'nın ürettiği portre için 120 ila 180 bin dolar teklifleri yapıldı. Görücüye çıkan portre, 1,08 milyon dolara satıldı.

Aidan Meller, Oxford ve Birmingham üniversitelerindeki yapay zeka uzmanlarıyla çalışarak Ai-Da'yı geliştirdiğini belirtti.

Meller, konuya ilişkin tarihin en büyük sanatçılarının toplumun değişimlerini hem kutlayan hem de sorgulayan sanatçılar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA