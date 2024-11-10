En Çok Ziyaret Edilen Turistik Alanlardandı... Pompeii İçin Kritik Karar

İtalya’da bulunan Pompeii antik arkeolojik alanına ziyaretçi akını yaşanırken, yetkililer yeni bir karar aldı. Karara göre, ziyaretçi sayısındaki büyük artış sonrası günlük ziyaretçi sayısını 20.000 ile sınırlanacak.

Ekimin ilk Pazar gününde girişin ücretsiz yapılmasıyla 36 bin turistin ziyaret ettiği alan için, 15 Kasım’dan itibaren ziyaretçi kısıtlaması kararı verildi. MS 79'da yakınlardaki Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu gömülen antik şehir Pompeii, dünyadaki en iyi korunmuş Roma kalıntılarından biri olma özelliği taşıyor.

2023’te ziyaretçi sayısı dört milyon olan Pompeii’de, yalnızca Ekim 2024’te 480.000'den fazla kişi ziyaret etti. Bu sayı günlük 15 bin kişiye tekabül ederken, 2024’te en yoğun ay ise mayıs ayı oldu. Mayısta 517 bin kişi alana ziyarette bulunurken, bu sayı da günlük 16 bin 700 kişiye denk geliyor.

Pompeii’nin üçte birlik kısmında henüz kazı çalışmaları dahi başlamazken, alan dünyadaki en eksiksiz Roma günlük yaşamı tablosunu gözler önüne seriyor.

Pompeii’ye giriş ücreti ise 18 Euro’dan başlıyor.