İsrail Gazze'de Bir Evi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombaladı. Saldırıda 15'i çocuk 36 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze'de Bir Evi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var

İsrail’in Orta Doğu’daki saldırganlığı sürerken, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evin bombalanması sonucu 15'i çocuk 36 kişinin öldü, çok sayıda kişinin yaralandı.

İsrail Gazze'de Bir Evi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 1

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombaladı.

Tanıklar, saldırıda 15'i çocuk 36 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti.

İsrail Gazze'de Bir Evi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 2

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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