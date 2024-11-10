Türkiye Ekonomisi Nasıl Düzelir? Daron Acemoğlu 3 Noktaya Vurgu Yaptı

Ekonomi alanında Nobel ödülü alan ilk Türk isim olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE 15 SENE KALDI'

Gazeteci Fatih Altaylı'nın yayınına konuk olan Acemoğlu, 'Türkiye ekonomisinin toparlanması için ne yapılmalı' sorusuna 3 kritik noktaya değinerek cevap verdi. Nobel ödüllü Acemoğlu, "Türkiye'nin önünde 15 senelik bir pencere kaldı. Türkiye 15-20 sene içinde çok daha yaşlanmış olacak, çağın/teknolojinin gerisinde kalmış olacak ve büyük potansiyelini kullanması çok daha zor hale gelecek. O nedenle hızlı bir şekilde teknoloji ve beşeri sermayeye doğru yatırım yapılması lazım. Şirketlerin, işçilerin daha verimli hale getirilmesi lazım. Yatırımların daha doğru yapılması lazım." dedi.

'GÜVENİLİR YARGI SİSTEMİ ŞART'

Acemoğlu, Türkiye ekonomisinin kalıcı olarak düzelmesi için güvenilir ve saygı duyulan bir yargı sisteminin oluşturulmasının şart olduğunu ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Daron Acemoğlu, "Rekabete açık, özgür düşünmeye programlanmış, yapay zekayı doğru kullanmayı bilen, yeniliklere açık ve yeniden söyleyeyim özgür düşünceli bir eğitim sistemi oluşturmadan Türk ekonomisinin kalıcı biçimde düzelmesi mümkün değildir" dedi.

Teknolojinin kullanımına da dikkat çeken Nobel ödüllü profesör, "Teknolojiyi doğru kullanmamız lazım, bir tek otomasyonla olmaz. Aynı zamanda teknolojiyle işçilere yeni işler yaratmak, işçilerin yetenek ve bilgilerini artırmak gerekiyor. İşçi ücretlerinin artması için de eğitim ve teknolojiye yatırım yaparak verimliliği artırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'İŞÇİ ÜCRETLERİ ARTIRILMALI'

"Türkiye'de ekonomik problemlerin en önemli kaynaklarından bir tanesinin fakirlik olduğunu dile getiren Acemoğlu, İşçi ücretlerinin artmadığını tek artırma yolunun asgari ücreti artırmak olduğunu söyleyerek verimliliğin düştüğünü dile getirdi. Acemoğlu, "Ülkede işçi ücretleri bu kadar düşük ama aynı zamanda da yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bu denklemde bir bozukluk var. Bunu düzetmek için işçilerin verimliliğini artırmak gerekiyor ki işçilere olan talep artsın, iş adamları üretkenlikleri, karları arttıkları için işçilere daha fazla maaş vermek zorunda kalsın. Bunu çözünce fakirliği ve işsizliği çözüyoruz böylece enflasyona yol açan dinamakler de zayıflıyor" diye konuştu.