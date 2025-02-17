Donmak Üzereydiler... AFAD, Dağda Mahsur Kalan 4 Genci Son Anda Kurtardı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'na yürüyüşe giden 2'si kardeş 4 genç zirvede mahsur kaldı. Gençlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından gençlere ulaştı. Donmak üzereyken kurtarılan 4 genç ailelerine teslim edildi.

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Öğleden sonra yürüyüş için Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 2000 rakımlı Ali Dağı'na çıkan Enes Y., Muhammed A., Yusuf A. ile Muhammed Ali A., yaklaşık yarım metre kar kalınlığı bulunan zirvede mahsur kaldı.

Donmak Üzereydiler... AFAD, Dağda Mahsur Kalan 4 Genci Son Anda Kurtardı - Resim : 1Gençlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 8x8 amfibik araç ile gençlerin bulunduğu zirveye hareket eden AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu donmak üzere olan gençlere ulaştı. Gençler, yapılan ilk müdahalenin ardından Talas Belediyesi'ne ait Ali Dağı 360 Kafe'ye getirilerek ısınmaları sağlandı.

Donmak Üzereydiler... AFAD, Dağda Mahsur Kalan 4 Genci Son Anda Kurtardı - Resim : 2
Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Enes Y., "Ali Dağı'na çıktık saat 15.30 gibi, geri inemedik. AFAD ekipleri bizi kurtardı, çok teşekkür ederiz" dedi.

Gençlerin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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