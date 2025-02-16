AKP’li İsimden Cumhur İttifakı Ortağına Zehir Zemberek Sözler

Geçtiğimiz 2023 seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında AKP listelerinden MEclis'e giren HÜDA PAR'ın dün ve bugün Diyarbakır’da "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlediği programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki geldi.

Çalıştaya, HÜDA PAR yöneticilerinin yanı sıra eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, eski AKP Milletvekili Abdurrahman Kurt, Karar yazarı Yıldıray Oğur, Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan gibi AKP’li siyasetçiler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya sitesi X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye Hedefi’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İHANETLER ARSIZCA ARTIYOR

“Terörsüz Türkiye hedefine ihanetler arsızca artıyor!” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un açıklaması şöyle oldu:

BÖLÜNME PROJESİ YANLILARI DEŞİFRE OLUYOR

1 Ekim ve devamında Sayın Bahçeli’nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımlarıyla devreye giren Devlet İnisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projesi yanlılarının bir bir deşifre olmasıdır.

HADSİZLİKTE ZİRVE YAPTILAR

Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler hadsizlikte zirve yaptılar. Türkiye’yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye’nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler.

YENİ DÖNEME İHANET ETTİLER

Terör diyemeyen, terör örgütüne karşı çıkamayan bu grup iki millet, iki vatandaşlık, iki eğitim dili, hatta iki resmi dil ve iki ülke diyerek Türkiye düşmanlığını ve bölünme niyetlerini ortaya döktüler. Cumhur İttifakından nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu “bölünme çözümü çalıştayı” Terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir.

NE YAPARSANIZ YAPIN GERÇEKLEŞECEKTİR

Hele İslam’ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır. Ne yaparsanız yapın Terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecektir.

BEKA SORUNU ÇIKARMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Terörsüz Türkiye’ye geçildiğinde de Milli Devletin esaslarını; Cumhuriyet, Üniter Yapı, Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı ve Türkçeyi, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını kimse tartışmaya açamayacaktır. Cumhuriyetle kazanılan Milli Devleti tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRECEK

Buna asla geçit verilmeyecektir. Tam tersine Terörsüz Türkiye, Milli Devleti daha da güçlendirecek adımların atılmasını sağlayacak ve yurtsever demokrasimizi güçlendirecektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE İHANETLER ARSIZCA ARTIYOR!



1 Ekim ve devamında Sayın Bahçeli’nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımlarıyla devreye giren Devlet İnisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projesi yanlılarının bir bir deşifre olmasıdır.



Terör… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) February 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi