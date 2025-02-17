Korkutan Asansör Kazası! Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde 5 katlı bir apartmanda asansör kabini düştü. Asansörün düşmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 20. Cadde'deki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Oğuz ailesinin bindiği asansör kabini büyük bir gürültü ile düştü.

Korkutan Asansör Kazası! Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Korkutan Asansör Kazası! Aynı Aileden 6 Kişi Yaralandı - Resim : 2

Asönsör kabininde bulunan Oğuz ailesinden 6 kişi yaralı olarak kabinden çıkarıldı ve Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: ANKA

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