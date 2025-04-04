Ankette 'İmamoğlu' Etkisi... Listeye Giren İsim Dikkatlerden Kaçmadı: İşte TBMM'nin En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri

ORC Araştırma, TBMM'nin en başarılı muhalefet milletvekillerini belirlediği anketi paylaştı. Ankette ilk sırada CHP'li Ali Mahir Başarır yer alırken, daha önce benzer listede yer almayan Mahmut Tanal'ın listeye girmesi dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protestolarda Mahmut Tanal ön plana çıkmış ve eski videoları gündem olmuştu.

Eda Narin Eda Narin
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Ankette 'İmamoğlu' Etkisi... Listeye Giren İsim Dikkatlerden Kaçmadı: İşte TBMM'nin En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri

ORC Araştırma, 18-28 Mart tarihleri arasında 28. dönem milletvekillerinin performans ölçümüne dair yeni bir anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, ilk sırayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır aldı. İkinci sıraya CHP'ye yeni geçen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yerleşti.

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN İSİM...

10 milletvekilinin seçildiği ankette, 8 CHP'li ve 2 İYİ Partili milletvekili yer aldı. Anketin sonuçlarında en çok dikkat çeken ise listeye 7. sıradan giren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu.

Ankette 'İmamoğlu' Etkisi... Listeye Giren İsim Dikkatlerden Kaçmadı: İşte TBMM'nin En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri - Resim : 1

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protestolarda Mahmut Tanal ön plana çıkmıştı. Z kuşağının dikkatini çeken Tanal'ın eski videoları gündem olmuştu.

DAHA ÖNCE LİSTEYE GİREMEMİŞTİ

Özellikle gençlerin fark etmesiyle sosyal medyada da viral videoları yayılan Mahmut Tanal'ın ORC Araştırma'nın bu anketinde yer alması dikkatlerden kaçmadı. ORC Araştırma'nın İmamoğlu protestoları başlamadan hemen önce 5-9 Mart tarihleri arasında 26 ilde 17-29 yaş arası 2 bin 250 genç ile yaptığı "Gençlerin en sevdiği milletvekilleri" anketinde Mahmut Tanal yer almamıştı.

Ankette 'İmamoğlu' Etkisi... Listeye Giren İsim Dikkatlerden Kaçmadı: İşte TBMM'nin En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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ORC Araştırma Mahmut Tanal Ali Mahir Başarır Ekrem İmamoğlu
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