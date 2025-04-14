'Gözaltında İşkence' İddiaları Meclis Gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, protestolarda gözaltına alına vatandaşların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarına dair iddialarını Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Demir, karakollarda ve cezaevlerindeki işkence iddialarının araştırılması için Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

İşkence ve kötü muamelenin bir insanlık suçu olduğunu hatırlatan CHP’li Demir, iddiaların titizlikle araştırılması gerektiğini söyledi. CHP'li Demir, “Gözaltına alınan gençlerin ifadelerinde işkence ve kötü muamele gördüklerine dair beyanlar var. Öğrencilerden bazıları aç bırakıldıklarını, bazıları çıplak aramaya maruz kaldıklarını, bazıları ise darp edildiklerini söylüyor. Bunlar çok ciddi ifadeler." dedi. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bu iddiaları araştırması gerektiğini ve suça karışmış kişileri tespit ederek görevden uzaklaştırması gerektiğini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, 'işkence yoktur' diyerek olayların üzerini kapatmaya çalıştığını iddia eden Demir, "İşkence bir insanlık suçudur ve zamanaşımı yoktur. Bugün mevcut iktidarın gücünü arkasına alıp bana bir şey olmaz zannedenler, günü gelir yaptıklarının hesabını verir. Biz bu insanlık suçunun peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

'ÇIPLAK ARAMA İNSANLIK ONURUNA AYKIRI'

İzmir Barosu'nun Menemen Cezaevi'nde yaşanan işkence ve kötü muamele eylemlerini raporladığını ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden CHP'li Demir, Ankara’da gözaltına alınan üniversite öğrencisi bir kadının da çıplak aramaya maruz kaldığını söylediğini de hatırlattı. "Çıplak arama insanlık onuruna aykırı bir muameledir, kanunlarımızda da yeri yoktur." diyen Demir, kanunda olmayan bu uygulamanın bir baskı aracı olarak muhalifler üzerinde uygulandığını söyledi.

'BAKAN ŞİDDETİ GÖZ ARDI EDİYOR'

Tüm iddiaların şeffaf bir şekilde ve titizlikle araştırılması gerektiğini belirten Demir, araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“İşkence ve kötü muamele iddialarını araştırması gereken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, işkence, kötü muamele ve çıplak arama gibi uygulamaların kesinlikle olmadığını ve bu söylemelerin kara propaganda olduğunu söyleyerek şikayetleri göz ardı etmiştir. İşkence ve kötü muamele yasağı, AİHS ve 1982 Anayasası ile koruma altına alınmış bir insan hakkıdır. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme de 1984 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir ve 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 1988 yılında sözleşmeyi kabul etmiş ve geçmişten bu yana pek çok mevzuatta işkence ve kötü muamele yasağına yer vermiştir Gözaltına alınan ya da cezaevlerinde tutuklu bulunan gençlerin işkence kötü muamele ve cinsel saldırıya maruz kaldıkları yönündeki şikayetleri ülkemiz için en önemli gündemdir.”