Ankara'da Korkunç Cinayet: Eski Eşinin Arkadaşını Öldürdü

Olay, Pınarbaşı Mahallesi 117. Sokak’ta meydana geldi. Boşandığı eşi P.İ.’yi takibe alan H.Ç., kadının İlker Bekdaş ile birlikte eve girdiğini görünce ikiliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç., yanındaki tabanca ile Bekdaş’a beş el ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekdaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzaklaştırma kararı bulunan H.Ç.’nin, olaydan sonra motosikletle bölgeden ayrıldığı ve kısa süre içinde yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA