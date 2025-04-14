Boşandığı Eşini Öldüren Erkeğin İfadesi Kan Dondurdu

Denizli'de cezaevinden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu isimli erkek, 4 yıl önce boşandığı ve 2 çocuk sahibi olduğu Hatice Ünlü'yü öldürüp, Hasan Çalışkan'ı da yaralamasının ardından tutuklandı. Saldırganın polise verdiği ifadede, "Çocukların eşyalarını almaya gitmiştim. O sırada onları birlikte gördüm. Sonra kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

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Boşandığı Eşini Öldüren Erkeğin İfadesi Kan Dondurdu

Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetlerinin bir diğeri Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde iki gün önce yaşandı. Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu (42), 4 yıl önce boşandığı ve çocuklarını gerekçe göstererek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Hatice Ünlü (42) yaşadığı eve gitti. Bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Ünlü'nün boğazını bıçakla kesti. Sonra da Ünlü'nün yanındaki Hasan Çalışkan'ı (42) bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı.

Boşandığı Eşini Öldüren Erkeğin İfadesi Kan Dondurdu - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ünlü, orada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Çalışkan'ın sağlık durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Köseoğlu ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Köseoğlu’nun polisteki ifadesinde, "Çocukların eşyalarını almaya gitmiştim. O sırada onları birlikte gördüm. Tartışmaya başladık. Sonra kendimi kaybettim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Köseoğlu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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