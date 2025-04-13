Ayrıldığı Erkek Tarafından Katledilen Hatice Toprağa Verildi

Denizli'de, ayrıldığı erkek tarafından bıçaklanarak katledilen Hatice Ünlü'nün cenazesi toprağa verildi.

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Ayrıldığı Erkek Tarafından Katledilen Hatice Toprağa Verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, dün eski eşi M.K'nin bıçaklaması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Hatice Ünlü'nün (42) cenazesi, yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Babaevine getirilen kadının cenazesi, burada helallik alındıktan sonra, camiye kadar kadınların omzunda taşındı. İki çocuk annesi Ünlü'nün cenazesi, Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde öğle vakti Sığma Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri devam eden M.K'nin, ilk ifadesinde, Ünlü'yü çok kıskandığını ve bir anlık sinirle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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