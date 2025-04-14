Sedefkar Zafer Karazeybek Yaşamını Yitirdi

Sedefkar Zafer Karazeybek, 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini, Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu.

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Sedefkar Zafer Karazeybek Yaşamını Yitirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel Türk süsleme sanatlarının usta ismi, sedefkar Zafer Karazeybek’in (65) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Karazeybek’in kültür ve sanat dünyasında derin izler bıraktığına vurgu yapılarak, “Bursa’dan doğan bir ustalıkla; tarihi eser restorasyonlarından hat sanatına eşlik eden tashih bıçaklarına, Osmanlı'nın hoşaf kaşığı geleneğinden zarif sedef işlemelerine kadar birçok alanda paha biçilmez katkılar sundu. El emeğiyle işlediği her eser, geleneğin zarafetini ve ustalığın izini taşıyordu. Eserleriyle yaşamaya devam edecek, adı kültür tarihimizde daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Zafer Karazeybek’in cenazesinin bugün öğle vakti Bursa Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından, Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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