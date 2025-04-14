Her Gün Kullanıyoruz, Herkesin Elinde Var! Mikrop Yuvası Çıktı, İşte Yanı Başımızdaki Tehlike

Su şişelerindeki plastiğin içindeki kanserojen ve kimyasal maddelere ilişkin uzman isimden dikkat çeken uyarılar geldi. Mikrobiyoloji Uzmanı Diktaş, “Özellikle uzun süre güneşe maruz kalan veya bekletilen plastik şişelerde çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar, mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam hazırlar" dedi.

Son Güncelleme:
Her Gün Kullanıyoruz, Herkesin Elinde Var! Mikrop Yuvası Çıktı, İşte Yanı Başımızdaki Tehlike

Su ihtiyacını karşılamak isteyenler bu ihtiyacını plastik şişelerin içindeki sularla karşılamak isterken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hüsrev Diktaş konuya ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. Uzman isim, plastik şişelerin içindeki kanserojen ve kimyasal maddelere dikkat çekti.

Diktaş, plastik şişelerin sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını söylerken, özellikle uzun süre güneş altında kalan ya da bekletilen şişelerde mikroorganizmaların üreyebileceğine vurgu yaptı

Hayatın ger alanında plastik şişelerin kullanıldığına dikkat çeken Diktaş, sağlık açısından riskleri işaret etti. Diktaş, “Özellikle uzun süre güneşe maruz kalan veya bekletilen plastik şişelerde çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar, mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam hazırlar. Yeterli hijyen sağlanmazsa, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir” diye konuştu.

Her Gün Kullanıyoruz, Herkesin Elinde Var! Mikrop Yuvası Çıktı, İşte Yanı Başımızdaki Tehlike - Resim : 1

CAM ŞİŞE ÖNERİSİ

Plastik su şişelerinin tek kullanımlık olduğunun altını çizen Diktaş, “Plastik şişeleri mümkünse hayatımızdan çıkarmalıyız. Cam şişe kullanımına geçmek, sağlık açısından çok daha güvenlidir. Eğer plastik şişe veya damacana kullanımı zorunluysa, hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli ve tek kullanımlık şişeler tekrar tekrar kullanılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada TemizleniyorÇamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada TemizleniyorGözden Kaçmasın
Coca-Cola'dan Şaşırtan Geri Çağırma Kararı: Binlerce Kutu ToplatılıyorCoca-Cola'dan Şaşırtan Geri Çağırma Kararı: Binlerce Kutu ToplatılıyorEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Kanser
Son Güncelleme:
MSB'den Suriye-SDG Mutabakatı Açıklaması MSB'den Suriye-SDG Mutabakatı Açıklaması
Liseliler Öğretmenleri İçin Eylemde, Dersleri Boykot Ediyorlar Liseliler Öğretmenleri İçin Eylemde, Dersler Boykot
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı
Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle İlk Dakikada Fark Edilirsiniz Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle Anında Fark Edilirsiniz