Her Gün Kullanıyoruz, Herkesin Elinde Var! Mikrop Yuvası Çıktı, İşte Yanı Başımızdaki Tehlike

Su ihtiyacını karşılamak isteyenler bu ihtiyacını plastik şişelerin içindeki sularla karşılamak isterken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hüsrev Diktaş konuya ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. Uzman isim, plastik şişelerin içindeki kanserojen ve kimyasal maddelere dikkat çekti.

Diktaş, plastik şişelerin sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını söylerken, özellikle uzun süre güneş altında kalan ya da bekletilen şişelerde mikroorganizmaların üreyebileceğine vurgu yaptı

Hayatın ger alanında plastik şişelerin kullanıldığına dikkat çeken Diktaş, sağlık açısından riskleri işaret etti. Diktaş, “Özellikle uzun süre güneşe maruz kalan veya bekletilen plastik şişelerde çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar, mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam hazırlar. Yeterli hijyen sağlanmazsa, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir” diye konuştu.

CAM ŞİŞE ÖNERİSİ

Plastik su şişelerinin tek kullanımlık olduğunun altını çizen Diktaş, “Plastik şişeleri mümkünse hayatımızdan çıkarmalıyız. Cam şişe kullanımına geçmek, sağlık açısından çok daha güvenlidir. Eğer plastik şişe veya damacana kullanımı zorunluysa, hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli ve tek kullanımlık şişeler tekrar tekrar kullanılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA