Coca-Cola'dan Şaşırtan Geri Çağırma Kararı: Binlerce Kutu Toplatılıyor
ABD’de 10 binden fazla Coca-Cola Original Taste kutusu, olası plastik kirliliği şüphesi nedeniyle geri çağırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de Coca-Cola tüketicilerini ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 10 binden fazla Coca-Cola Original Taste kutusu, olası plastik kirliliği şüphesi nedeniyle piyasadan çekiliyor. Geri çağırma kararı, içecek devi Coca-Cola’nın üretim ortağı Reyes Coca-Cola Bottling tarafından başlatıldı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 6 Mart’ta başlatılan geri çağırma sürecini 24 Mart itibarıyla resmi olarak "Sınıf II" kategorisinde tanımladı. Bu sınıflandırma, ürünün kullanımıyla ortaya çıkabilecek sağlık etkilerinin geçici olabileceği veya ciddi bir sağlık riski taşımadığı anlamına geliyor.
GERİ ÇAĞIRMA BU ÜRÜNLERİ KAPSIYOR
Geri çağrılan ürünler, yalnızca Milwaukee, Wisconsin’deki Reyes Coca-Cola Bottling tesisinde üretilen 12’li Coca-Cola Original Taste kutularını ve Illinois ile Wisconsin eyaletlerindeki belirli dağıtım partilerini kapsıyor. Coca-Cola yetkilileri, tüketicilerden ellerindeki kutuları kontrol etmelerini istedi.
SÜREÇ GÖNÜLLÜ OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR
Coca-Cola, geri çağırma işleminin tamamen gönüllü olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri, daha fazla bilgi almak isteyen tüketicilerin Reyes Coca-Cola Bottling ile iletişime geçebileceğini bildirdi.