Coca-Cola'dan Şaşırtan Geri Çağırma Kararı: Binlerce Kutu Toplatılıyor

ABD’de Coca-Cola tüketicilerini ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 10 binden fazla Coca-Cola Original Taste kutusu, olası plastik kirliliği şüphesi nedeniyle piyasadan çekiliyor. Geri çağırma kararı, içecek devi Coca-Cola’nın üretim ortağı Reyes Coca-Cola Bottling tarafından başlatıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 6 Mart’ta başlatılan geri çağırma sürecini 24 Mart itibarıyla resmi olarak "Sınıf II" kategorisinde tanımladı. Bu sınıflandırma, ürünün kullanımıyla ortaya çıkabilecek sağlık etkilerinin geçici olabileceği veya ciddi bir sağlık riski taşımadığı anlamına geliyor.