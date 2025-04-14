Liseliler Öğretmenleri İçin Eylemde, Dersleri Boykot Ediyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'proje okullarda' görev yapan öğretmenlerin görev yerlerini değiştirme kararı sonrası liselerde protesto gösterileri yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de çok sayıda lisede öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi yapıyor.

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İstanbul'da Vefa Lisesi öğrencileri görev yeri değiştirilen öğretmenleri için eylem başlattı. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler derslere girmeyerek okul bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Vefa Lisesi önüne öğretmenlerine destek çıkan öğrencilere destek olmak için okulun mezunları ve aileler de geldi. Okulun önünde toplananlar içerideki öğrencilere destek verirken, destek için okula gelenler arasında okulun eski mezunlarından Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de vardı.

Liseliler Öğretmenleri İçin Eylemde, Dersleri Boykot Ediyorlar - Resim : 1

İstanbul’da bir diğer eylem de Maçka Meslek Lisesi’nde gerçekleşti. Öğretmenlerinin yanında olan öğrenciler ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganıyla bahçede oturma eylemine başladı.

ANKARA’DA LİSELİLER EYLEMDE

Ankara'daki birçok lisede de öğrenciler öğretmenleriyle dayanışmak için eylem yaptı. Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerinin bir gecede görevlerinden olmalarını protesto etmek amacıyla okul bahçesinde oturma eylemine başlarken, bu kez öğrenciler öğretmenleri için yoklama aldı.

Liseliler Öğretmenleri İçin Eylemde, Dersleri Boykot Ediyorlar - Resim : 2

Ankara’da Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi ve Betül Can Anadolu Lisesi’nde de öğrenciler öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesini protesto etti.

İZMİR’DE ÖĞRETMENLERİNE SAHİP ÇIKTILAR

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri proje okullar kapsamında öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. Öğrenciler derslere girmeyerek okul bahçesinde oturma eylemine başladı.

TEPKİLER SONRASI VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul'daki çok sayıda lisede öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesinin ardından oluşan tepkiler sonrası İstanbul Valiliği açıklama yaparak, öğretmenlerin açığa alınmadığını ve görev süreleri dolanların tayin edildiği belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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