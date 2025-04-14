Muğla'da Denize Düştü, Cansız Bedeni Antalya'da Bulundu

Muğla'da balık tutarken denize düşen 62 yaşındaki Enver Gencel’in cansız bedeni Antalya'da bulundu. Kaş kıyısına vuran cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Muğla'da Denize Düştü, Cansız Bedeni Antalya'da Bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde balık avladığı tekneden denize düşen 62 yaşındaki Enver Gencel’in cansız bedeni, Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan kıyısında bulundu.

Olay sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ve dalgıç ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucu Gencel’in cesedi deniz yüzeyinde tespit edildi. Kıyıya çıkarılan cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gencel, dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avlarken denize düşmüş ve arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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