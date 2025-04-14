Trabzonspor’dan Büyük Vefa! Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adını Yaşatacak

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki taraftarı Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla, Papara Park'taki Fırtına Tribünü'nün adını "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirme kararı aldı. Kulüp, bu adımın sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda vicdan, kardeşlik ve adalet arayışının bir sembolü olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Trabzonspor Kulübü olarak, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, ‘Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü’ olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, sadece bir ismin değil; vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet’in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir. Trabzonspor olarak, gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız. Bu tribün artık yalnızca bir yer değil, aynı zamanda bir değerin, bir duruşun ve bir çağrının adı olacak” ifadelerine yer verildi.

ANNE YASEMİN MİNGUZZİ'YE ZİYARET

Ayrıca, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve dayısı Tahsin Semizoğlu'nu ziyaret ederek taziyelerini iletti. Başkan Doğan, kulüp olarak bu acı olayın takipçisi olacaklarını ve benzer trajedilerin yaşanmaması için mücadele edeceklerini ifade etti. Yönetim kurulu üyesi Atasoy da, olayın failinin en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı. Anne Minguzzi, yapılan ziyaret için teşekkürlerini iletti.