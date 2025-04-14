Taraftarın Fenerbahçe Sözleri Burak Yılmaz'ı Çıldırttı: Ne Demek İstiyorsun Lan?

Kayseri deplasmanından eli boş dönen Kasımpaşa’da maç sonunda tansiyon yükseldi. Bir taraftarın Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz’a Fenerbahçe ile ilgili söylediği bir söz Yılmaz’ı çileden çıkarttı. Yılmaz’ı etrafındakiler güçlükle sakinleştirebildi.

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Kasımpaşa, Süper Lig’in 31. Haftasında Kayserispor’a 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Kayserispor bu galibiyetle puanını 36’ya yükselterek ligde kalma mücadelesinde kritik 3 puanın sahibi olurken, Kasımpaşa ise 39 puanda kaldı.

Alınan mağlubiyetin ardından Kasımpaşa kafilesi stadyumdan çıkarken, bir taraftar ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz arasında tansiyon yükseldi.

FENERBAHÇE GERGİNLİĞİ

Taraftarın “Fenerbahçe’ye her seferinde yatıyorsunuz” şeklinde Burak Yılmaz’a seslenmesi üzerine Yılmaz çileden çıktı. Taraftara tepki gösteren Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan" şeklinde yanıt verirken çevredekiler Yılmaz’ı güçlükle sakinleştirebildi.

Taraftar, Yılmaz’a “Oynamıyorsunuz” diyerek yanıt verirken Burak Yılmaz etrafındakiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Burak Yılmaz’ın Teknik Direktörlüğünde 16 Şubat’ta Fenerbahçe’yle deplasmanda karşılana Kasımpaşa, bu maçtan 3-1’lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Taraftarın Fenerbahçe Sözleri Burak Yılmaz'ı Çıldırttı: Ne Demek İstiyorsun Lan? - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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