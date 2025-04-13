Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor! Sarı Lacivertliler Sivas'ta Hata Yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler 3-1 kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 71 puana yükseldi ve 74 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Lider Galatasaray ise aynı haftada sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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