Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor! Sarı Lacivertliler Sivas'ta Hata Yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler 3-1 kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

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Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor! Sarı Lacivertliler Sivas'ta Hata Yapmadı

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 71 puana yükseldi ve 74 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Lider Galatasaray ise aynı haftada sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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