Jose Mourinho'dan İtiraf Gibi Şampiyonluk Açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı Lacivertliler deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

'ZOR BİR MAÇTI'

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Portekizli teknik adam, "Potansiyele baktığımızda zor bir maçtı. Livakovic’in kurtarışları var. 1-0 geriye düşebilirdik ama öyle olmadı 1-0 ilk yarıyı önce kapattık. Hava şartları da çok zorlu değildi. Bir mont olsa üzerinizde yetiyordu. Zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda iyi olduğumuz anda golü yedik. Çok güzel bir goldü. Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Zor bir maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ancak çok kötü bir VAR hakemi vardı" dedi.

'TÜM AVANTAJLAR AYNI YÖNE DOĞRU GİDİYOR'

Ligde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olduklarına dikkati çeken Mourinho, şöyle konuştu:

"Sezonun bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmamız bizim için harika bir başarı. Kalan 7 maçta da bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum, hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajların aynı yöne doğru gittiğini düşünüyorum. Ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben buraya gelmeden önce takımımı çok iyi bir şekilde çalışmıştım, çok fazla maç izlemiştim. Takımımı, oyuncularımı görmüştüm. Aynı zamanda buradaki işleyişleri eğilimleri görmüştüm. Buraya geldiğimde takımı çok iyi biliyordum ama esen rüzgarın nasıl estiğine dair çok bir fikrim yoktu."

Kaynak: İHA