Jose Mourinho'dan İtiraf Gibi Şampiyonluk Açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho, maçın ardından açıklamada bulundu. Ligde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olduklarına dikkati çeken teknik adam, "Bizim için harika bir başarı. Kalan 7 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum, tüm avantajlar aynı yöne doğru gidiyor" dedi.

Son Güncelleme:
Jose Mourinho'dan İtiraf Gibi Şampiyonluk Açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı Lacivertliler deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

'ZOR BİR MAÇTI'

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Portekizli teknik adam, "Potansiyele baktığımızda zor bir maçtı. Livakovic’in kurtarışları var. 1-0 geriye düşebilirdik ama öyle olmadı 1-0 ilk yarıyı önce kapattık. Hava şartları da çok zorlu değildi. Bir mont olsa üzerinizde yetiyordu. Zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda iyi olduğumuz anda golü yedik. Çok güzel bir goldü. Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Zor bir maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ancak çok kötü bir VAR hakemi vardı" dedi.

'TÜM AVANTAJLAR AYNI YÖNE DOĞRU GİDİYOR'

Ligde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olduklarına dikkati çeken Mourinho, şöyle konuştu:

"Sezonun bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmamız bizim için harika bir başarı. Kalan 7 maçta da bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum, hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajların aynı yöne doğru gittiğini düşünüyorum. Ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben buraya gelmeden önce takımımı çok iyi bir şekilde çalışmıştım, çok fazla maç izlemiştim. Takımımı, oyuncularımı görmüştüm. Aynı zamanda buradaki işleyişleri eğilimleri görmüştüm. Buraya geldiğimde takımı çok iyi biliyordum ama esen rüzgarın nasıl estiğine dair çok bir fikrim yoktu."

Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor! Sarı Lacivertliler Sivas'ta Hata YapmadıFenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor! Sarı Lacivertliler Sivas'ta Hata YapmadıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Jose Mourinho
Son Güncelleme:
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürüyor! Sarı Lacivertliler Sivas'ta Hata Yapmadı Sivasspor ile Fenerbahçe Karşı Karşıya
Sevilla'da Garcia Pimienta Dönemi Bitti Sevilla'da Garcia Pimienta Dönemi Bitti
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho'dan İtiraf Gibi Şampiyonluk Açıklaması Jose Mourinho'dan İtiraf Gibi Şampiyonluk Açıklaması
İsrail'den Gazze'de Acı Katliam! 6 Kardeşi Birden Hayattan Kopardı, Cenaze Namazlarını Babaları Kıldırdı İsrail'den Gazze'de Acı Katliam! 6 Kardeşi Birden Hayattan Kopardı
Amasya'da Büyük Sarsıntı Korkuttu! Deprem Anı Saniye Saniye Kamerada: Kendilerini Dışarı Böyle Attılar Amasya'da Büyük Sarsıntı Korkuttu! Deprem Anı Saniye Saniye Kamerada
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Tarih Verildi Hepsi Ücretsiz Dağıtılacak! Duyan Sıraya Girecek 1 Kuruş Para Vermeden Bedava Alınabilecek Tarih Verildi Hepsi Ücretsiz Dağıtılacak