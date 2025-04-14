Liseliler Ayağa Kalkmıştı, Bakan Tekin'den Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'proje okul' kapsamında bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi sonrası kamuoyunda oluşan tepkiler ve lise öğrencilerinin gerçekleştirdiği protesto gösterilerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN ERKEN BAŞLATTIK'

Yusuf Tekin, okullarda çalışan öğretmenlerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yer değiştirme takvimini erken başlattıklarını ifade etti. Bakan Tekin, proje okul öğretmenlerine 'pozitif ayrımcılık' yapıldığını ve diğer öğretmenlerin tayin süreci başlamadan bu gruba yer değişikliği hakkı verildiğini ifade etti.

'38 BİN ÖĞRETMENİN GÖREV SÜRESİ DOLDU'

Yusuf Tekin, görev yeri değişimleri kapsamında 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu ve bunların yüzde 80'ininin görev süresinin uzatıldığını; 6 bin öğretmenin ise görevlerinin uzatılmadığını belirtti.

'DİĞER ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA HAKKI YOK MU?'

Bahsi geçen okullarda 40 yıldır çalışan öğretmenler olduğunu belirten Tekin, "Yani diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu?" ifadelerini kullandı.

SÜRGÜN İDDİALARINI REDDETTİ

Öğretmenlerin 'sürgün' edildiği iddialarına dair de konuşan Tekin, "Bu ülkedeki her yer bizim toprağımız değil mi? Ne demek sürgün. İddialar doğru değil. Öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

'SİYASİ ÇIKAR' MESAJI

Bakan Tekin, görev değişimlerine yönelik tepkilere dair, "Biz devletiz Milli Eğitim Bakanlığıyız. Okullarımız üzerinden, öğretmenlerimizin üzerinden kendi siyasi çıkarlarını manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler" değerlendirmesini yaptı.

'EYLEMLERİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER DÜZENLEMEDİ'

Liselerde gerçekleştirilen protestolar hakkında da konuşan Bakan Tekin, ülke genelinde 20 civarı okulda eylemlerin düzenlendiği belirterek, bu protesto gösterilerinin büyük çoğunluğunun öğrenciler ve öğretmenler tarafından düzenlenmediğini ifade etti.

'BİR SİYASİ PARTİNİN POLİTİK AMAÇLARI İÇİN...'

Bakan Tekin, eylemlerin mezunlar derneği tarzında sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlendiğini öne sürerek, "Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KİMDEN NEYİ ELE GEÇİRİYORUZ'

Açıklamalarına devam eden bakan Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ‘ele geçirmek’ ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’yız. Bu ülkenin çocuklarıyla kendi siyasi kariyeri için uğraşmasın. Türk demokrasisine zarar vermesin. Özel'in gayriresmi söylemleri CHP'ye de zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi