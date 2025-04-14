Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Art Arda Diplomasi Trafiği! 3 Günde 15 Liderle Görüştü

11 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın açılış konuşmasıyla başlayan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik temaslarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda 14 devlet ve hükümet başkanı ve 1 özerk yönetim lideriyle bir araya gelerek dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ilk günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşürken, daha sonra da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Suriye, Sierra Leone, Somali ve Sudan devlet başkanları ile Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Filistin, Katar, Libya Macaristan başbakanları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ile bir araya geldi.

Görüşmeler sonrasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan, 6 bini aşkın kişiyi ağırlandı.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN BARIŞ SÜRECİNE DESTEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile ilişkileri ileriye taşıyacakları mesajını verdi.

KARADAĞ İLE TİCARİ HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile de görüştü. Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceliklerini ticaret hacmi olduğunu ifade etti.

KOSOVA İÇİN KARARLILIK MESAJI

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini söyledi.

LİBYA İLE YAKIN TEMAS

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini söyledi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki işbirliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayisi gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade eden Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüşmesinden sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile bölgesel yönetimin dayanışmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de azami ölçüde faydalanmasını istediğini belirtti.

BARZANİ İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'ni kabulünün ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Katar'ın bölgesel gerilimlerde oynadığı arabuluculuk rolünün değerli olduğunu, Gazze'de ateşkesin yeniden tesisi için gayretlerin devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile ilişkilerini kardeşlik hukuku içerisinde her alanda geliştirdiğini ifade etti.

BOSNA HERSEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Erdoğan, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini kaydetti.

SUDAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bio ile görüşmesinden sonra Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan'ı ağırladı.

Burhan ile görüşmesinde, Türkiye ile Sudan arasındaki işbirliğinin her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, çatışmaların sona ermesi sonrasında da Sudan'ın yeniden inşası ve normalleşmesi için Türkiye'nin desteğini ortaya koyacağını, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

Burhan ile görüşmesinin ardından Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Muhammed Mustafa'yı kabul eden Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmayı sürdüreceğini söyledi.

GÜRCİSTAN İLE TEMAS

Sani ile görüşmesinden sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kabul eden Erdoğan, Türkiye ve Gürcistan'ın önümüzdeki süreçte dostluk ve işbirliğini her alanda daha da ileriye taşıyacağına inandığını, Türkiye'nin "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın" tam kapasiteyle faaliyete geçmesini de istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vermeye devam edeceğini de belirtti. Forum kapsamında son görüşmesinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali ilişkilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için adım atmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA