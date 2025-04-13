Hikayesi herkesi ağlatan ‘Minguzzi’ Fotoğrafı… Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Annesi İlk Kez Öğrendi

İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, son paylaşımıyla yürekleri yaktı. Evladının acısını ilk gün gibi yaşayan anne Minguzzi, oğlunun daha önce hiç görmediği bir fotoğrafından bir takipçisi sayesinde haberdar oldu.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden fotoğrafı post olarak anne Yasemin Minguzzi, paylaşımına ‘Bu fotoğrafı paylaştığınız için size teşekkür ediyorum’ notunu düştü.

Acılı annenin paylaşımı görenlerin yüreğini yakarken, fotoğrafı ulaştıran kişinin sözleri de okuyanları duygulandırdı. Anneye fotoğrafı ulaştıran kişi, Ahmet Mattia Minguzzi’nin yıllar sonra ilk kez görülen fotoğrafının hikayesini şöyle anlattı:

'GÜZEL BİR AURASI VARDI'

Yasemin Hanım başınız sağ olsun Rabbim size sabırların en büyüğünü versin. Ben yavrunuzu 2022 yılında İstiklal Caddesi’nde Çin Büfe’de yemek yerken görmüştüm. Tek başına oturmuş güzel güzel yemeğini yiyordu ve o kadar güzel bir enerjisi aurası vardı ki fark etmemek mümkün değildi. Acı olayı televizyonda görünce hemen tanıdım. Geçenlerde arşivden bu fotoğrafı buldum çok etkilendim. Özel olduğuna inandığım yavrunuz her zaman dualarımda olacak.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamış 4,5 saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti. Dava öncesinde Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmiş, polis mezarda inceleme başlatmıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.