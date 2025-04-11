Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı! Bu Nasıl Bir Savunma?

Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sosyal medya üzerinden silahlı videolarla tehdit eden 5 kişinin sorgusu sona erdi. Olaya ilişkin ifade veren 33 yaşındaki B.A. "Ne ölen çocuğu, ne ailesini ne de öldürenleri tanıyorum. Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım" derken, yaşı küçük 4 şüpheliyle beraber adliyeye sevk edildi. Arkasından aynı soruşturma kapsamında Gümüşhane'de bir kişi daha yakalandı.

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Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı! Bu Nasıl Bir Savunma?

İstanbul Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde sokak pazarında öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medyadan tehdit edilmesi sonrası gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheli dün gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu tespit edilen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu ise Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

'BİLİNÇSİZ ŞEKİLDE YAPTIM'

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık bir ifade veren B.A.'nın "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği belirtildi. Polisin yaptığı incelemede de B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığı ve şahıs hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını öğrenildi.

Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı! Bu Nasıl Bir Savunma? - Resim : 1

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli B.A. hakkında 'Silahlı tehdit', 'Birden fazla kişiyi tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının da araştırıldığı aktarıldı.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmada bir kişinin daha yakalandığını "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de olduğu belirlenmiş, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheliyle birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır" sözleriyle açıkladı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi Gözaltı Kadıköy
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