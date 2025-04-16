LGS Başvurularında Son Gün Bugün
15 Haziran'da yapılacak olan LGS için başvurular bugün sona eriyor. Başvurular 17 Nisan'a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruların bugün (16 Nisan) sona erecek. Başvuruların 17 Nisan’a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacağı bildirildi.
Lise sınavına girmek için öğrenciler başvurularını elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapabiliyordu.
Bu yıl 15 Haziran’da yapılacak LGS için başvurular 2 Nisan’da başlamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi