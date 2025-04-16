LGS Başvurularında Son Gün Bugün

15 Haziran'da yapılacak olan LGS için başvurular bugün sona eriyor. Başvurular 17 Nisan'a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

LGS Başvurularında Son Gün Bugün

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruların bugün (16 Nisan) sona erecek. Başvuruların 17 Nisan’a kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacağı bildirildi.

Lise sınavına girmek için öğrenciler başvurularını elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapabiliyordu.

Bu yıl 15 Haziran’da yapılacak LGS için başvurular 2 Nisan’da başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
LGS Okul
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
Eyüpsultan Belediyesi Teklif Verdi! Mattia Ahmet Minguzzi’nin İsmi Yaşatılacak Eyüpsultan Belediyesi’nden ‘Ahmet Minguzzi’ Teklifi
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
CHP'li Suat Özçağdaş'tan 'Proje Okul Atamaları' Eylemine Destek CHP'li Suat Özçağdaş'tan 'Proje Okul Atamaları' Eylemine Destek
ÇOK OKUNANLAR
Fiyatı Altınla Yarışıyor, Raflarda Bulunmuyor! Kilosu 1200 TL'ye Satılıyor, Taleplere Yetişemiyor Fiyatı Altınla Yarışıyor, Raflarda Bulunmuyor! Kilosu 1200 TL'ye Satılıyor, Taleplere Yetişemiyor
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Sırrı Süreyya Önder'le İlgili Başhekimden Açıklama Sırrı Süreyya Önder'le İlgili Başhekimden Açıklama
Kritik Ameliyatla İlgili Yeni Açıklama: İşte Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu İşte Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu
Kahramanmaraş’ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Kahramanmaraş’ta Şiddetli Deprem