İstanbul'da Deprem Paniği! İstanbul Valiliği Açıkladı: 151 Kişi Yaralandı

İstanbul Valiliği, 6.2 büyüklüğündeki ve sonrasında meydana gelen depremlerde can kaybı yaşanmazken 151 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İstanbul'da Deprem Paniği! İstanbul Valiliği Açıkladı: 151 Kişi Yaralandı

İstanbul bugün öğle saatlerinde deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı. Önce 4.0 büyüklüğünde ve ardından 6.2 ile sallanan İstanbul'da artçılar devam ediyor. İstanbul Valiliği, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. - ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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