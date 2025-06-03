İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı! 11 Suç Örgütüne Darbe: 90 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını ve 4,4 milyar TL’lik para trafiğinin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı! 11 Suç Örgütüne Darbe: 90 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Dolandırıcı, tefeci ve uyuşturucu satıcısı 11 ayrı organize suç örgütüne karşı yaptığımız operasyonlarla 90 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İstanbul, İzmir, Kastamonu, Diyarbakır, Manisa, Tekirdağ, Van, Muğla, Karaman, Mersin ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt liderleri dahil olmak üzere toplam 90 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlarda örgütlerin faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken tespitler yapıldı...

İstanbul: Sürücü kurslarında usulsüzlük yapılarak, ehliyet sınavlarına adaylar yerine başkalarının sokulduğu tespit edildi.

Muğla: Sahte borsa uygulamaları ve paravan şirketlerle vatandaşlar dolandırıldı.

Manisa: Alkollü yakalanan sürücülere sahte "Limit Altında Ölçüm" raporları düzenlendi.

Diyarbakır: Kargo paketlerine gizlenen uyuşturucularla ticaret yapıldığı belirlendi.

Kastamonu: Sahte lastik ilanları ile vatandaşlar dolandırıldı.

İzmir: Uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı saptandı.

Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van: Tefecilik yaparak zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizle borç verildiği tespit edildi.

4,4 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ

Yakalanan şüphelilerin hesaplarında toplam 4,4 milyar TL'lik şüpheli para trafiği tespit edilirken, yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, sahte sürücü belgesi, çek-senet, banka/kredi kartı, dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında şu suçlamalarla adli soruşturma başlatıldı:

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
  • Resmi belgede sahtecilik
  • Nüfuz ve görevi kötüye kullanma
  • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
  • Rüşvet
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Uyuşturucu imal ve ticareti
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

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Kaynak: DHA

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