Görenler Aracını Tamir Ediyor Sandı! Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Antalya Muratpaşa'da evine yakın bir noktada aracı yanında uzanır vaziyette bulunan 46 yaşındaki Şükrü Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu olayda, Çetin’in ölüm nedeni otopsiyle araştırılıyor.

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Görenler Aracını Tamir Ediyor Sandı! Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi’nde yürek sızlatan bir olay yaşandı. Yiğitler Caddesi ile 1230 Sokağın kesişiminde, saat 11.30 sıralarında, 46 yaşındaki Şükrü Çetin, evine yakın bir noktada 07 GMY 25 plakalı aracı yanında hareketsiz yatarken bulundu. Çetin’i gören komşuları, ilk başta aracını tamir ettiğini düşündü. Ancak uzun süre hareket etmemesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar, Çetin’i kontrol ettiklerinde tepki vermediğini fark etti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Görenler Aracını Tamir Ediyor Sandı! Acı Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şükrü Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine bölgeye polis merkezi, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması gerçekleştirirken, Çetin’in ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Görenler Aracını Tamir Ediyor Sandı! Acı Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 2

Haberi alarak olay yerine gelen Çetin’in ailesi ve yakınları, büyük bir üzüntü yaşadı. Cansız bedeni gören bir yakını, “Canımın içi, ben ölseydim sen ölene kadar” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şükrü Çetin’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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