Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Elektrik Akımına Kapıldı! Yoğun Bakıma Alındı, Durumu Kritik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Başkan Zeyrek'e ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldıktan sonra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından hastane önünde kalabalık oluşurken, Zeyrek’in tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

ZEYREK’İN SAĞLIK DURUMUNA DAİR RESMİ AÇIKLAMA

Başkan Zeyrek’in sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL HASTANEDEYDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak üzere hastaneye geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, olayın saat 23.35 sularında yaşandığını belirterek, Zeyrek’in havuz motorundaki bir arızaya müdahale etmeye çalıştığı sırada suda elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldığını ifade etti.

'KALBİ 70 DAKİKA SONRA ÇALIŞTI'

Özel açıklamasında şunları söyledi:

"5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti"

'ONU BİR KAYBETTİK, GERİ BULMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Belediye Başkanı'nın beyin fonksiyonlarında bir hasar olup olmadığının ilerleyen süreçte anlaşılabileceğini söyleyen Özel, sağlık çalışanlarının üstün bir gayretle çalıştığını vurguladı.

Özel, şunları söyledi: “Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz”

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de hastanede yaptığı basın açıklamasında, 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne saat 23.30 sıralarında gelen ihbarda Zeyrek’in elektrik çarpmasına maruz kaldığının bildirildiğini aktardı.

Olay yerine 8 dakika içinde ulaşan ekiplerin, Zeyrek’in bilincinin kapalı olduğunu ve kalp masajı yaparak hastaneye getirdiklerini belirten Zeren, şunları kaydetti: "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

‘UYUTULUYOR’

Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor." dedi.

YENİ BİR AÇIKLAMA GELEBİLİR

Hastanede bekleyiş sürerken, sağlık ekiplerinin Başkan Zeyrek’in durumunu yakından takip ettiği, gün içinde yeni bir açıklama yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA