Maltepe'de Trafik Kavgası: Önce Yumruk Attı, Sonra Kalp Masajı Yaptı

Maltepe’de yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. E.T.’ye saldıran E.Ö., daha sonra saldırdığı kişiye kalp masajı yaparak müdahale etti. Ağır yaralanan adamın hastanede tedavisi sürerken, E.Ö. ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

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Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi’nde 4 Haziran akşamı saat 23.30 sıralarında trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında başlayan tartışma, araçların yol kenarına çekilmesiyle fiziksel çatışmaya döndü.

YUMRUK ATTIKTAN SONRA KALP MASAJI YAPTI

Kavgada E.Ö.’nün attığı yumruk darbesiyle yere yığılan E.T., hareketsiz kaldı. E.Ö., bu durum karşısında saldırısının ardından baygın haldeki E.T.’ye kalp masajı yaparak müdahale etti. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan E.T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan E.Ö., Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Kaynak: DHA

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