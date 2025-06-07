Yeni Akit'in Skandal Ferdi Zeyrek Haberine Tepki Yağdı! 'Bu Haber mi Şimdi?'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşam savaşı verirken, Yeni Akit'in konuya ilişkin haberi büyük tepki çekti. Yeni Akit, habere “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığını atarken, haberin paylaşımına sosyal medyadan yorum yağdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Yeni Akit'in Skandal Ferdi Zeyrek Haberine Tepki Yağdı! 'Bu Haber mi Şimdi?'
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi hastaneye kaldırıldı.

Zeyrek’in bilincinin kapalı olduğu ve hastaneye de kalp masajı yapılarak getirildiği bildirilirken, Yeni Akit, haberi “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığı ile verdi.

Yeni Akit’in kullandığı ifadeler vatandaşlardan büyük tepkisini çekti. Vatandaşlar, Yeni Akit’in paylaşımını sosyal medyadan yorum yağmuruna tuttu.

Yeni Akit'in Skandal Ferdi Zeyrek Haberine Tepki Yağdı! 'Bu Haber mi Şimdi?' - Resim : 1

İlgili habere gelen yorumlar ise şöyle:

“Bu haber mi şimdi? Habercilik mi bu?” “Bu rezaleti çabuk kaldırın!” Ben sağ görüşlü bir insan olmama rağmen haberi görünce çok sinirlendim. Gerçek iman farklılıklarımızı kucaklamakla ve sevgiyle bir arada yaşamayı başarmakta yatar. İnşallah Allah evlatlarına ve ailesine bağışlar”

“Art niyetin seviye düşüklüğüne dönmüş hali.” “Müslümanlık böyle bir şey değil İnsanları dinden soğutan sizsiniz. Bu nasıl başlık?”

Öte yandan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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