Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında?

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Edinilen bilgilere göre, Başkan Zeyrek evinde elektrik çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası tedavi altına alınan CHP’li başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

FERDİ ZEYREK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında Manisa’da dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, aslen de Manisalıdır. Babası, Manisa'da "Tıraşçı Ahmet" lakabıyla tanınan esnaflardan biridir. Annesi ise ev hanımıdır. Eğitim hayatına doğup büyüdüğü şehirde başlayan Zeyrek, lise eğitimini de burada tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Zeyrek, askerlik görevini tamamladıktan sonra Manisa’da kendi mimarlık ve iç tasarım ofisini kurarak iş hayatına atıldı. 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlenen Ferdi Zeyrek’in üç kız çocuğu bulunuyor.



Siyasi arenada uzun yıllardır aktif olan Ferdi Zeyrek, Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca yöneticilik ve başkanlık yaptı. Ayrıca Manisa Akademik Odalar Birliği ile Manisaspor Yönetim Kurulu'nda da görev aldı.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan Zeyrek, aynı zamanda CHP Manisa İl Başkanlığı, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.



31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ferdi Zeyrek, şehirde önemli projelere imza atma hedefiyle göreve başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi