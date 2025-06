MEB Duyurdu: LGS Giriş Yeri Bilgileri Erişime Açıldı

2025 yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınav için heyecan dorukta. Haziran ayında gerçekleşecek sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturum şeklinde uygulanacak. İlk oturumda öğrencilere toplam 50 soru yöneltilecek ve bu sorular için 75 dakikalık süre tanınacak. Ardından gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise adayların 40 soruyu 80 dakikada çözmeleri beklenecek.

Sınav sürecinin ardından gözler Temmuz ayında açıklanacak sınav sonuçlarına çevrilecek. Sonuçların ardından tercih maratonu başlayacak ve öğrenciler istedikleri liselere yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturacak.

2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇILDI MI?

2025 LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, sınava girecekleri okul ve oturma düzenlerini gösteren belgeleri ilgili platform üzerinden görüntüleyebilir ve çıktısını alabilir.

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenecek. Bu sınav, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıf öğrencilerini fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve mesleki teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirmek amacıyla uygulanacak.

OTURUM SAATLERİ VE SORULARIN DAĞILIMI

Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başlayacak. Bu oturumda adaylara Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak.

İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Bu bölümde Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan toplam 40 soru yer alacak ve öğrencilere 80 dakikalık süre verilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS tercih dönemi 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos’ta duyurulacak. Ardından yerleştirmeye esas nakil süreci başlayacak ve 1. ve 2. nakil başvuruları 4-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Her öğrencinin doğru ve yanlış yanıtları belirlenerek, her test için ham puan hesaplaması yapılacak. Doğru sayısından, yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak her alt testin ham puanı oluşturulacak. Bu yöntemle sözel ve sayısal alanlardan elde edilen puanlar, öğrencilerin yerleştirme puanını belirleyecek.

