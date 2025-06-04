Türkiye’nin Utanç Raporu! ‘Aile Yılı’nda 86 Kadın Ailesi Tarafından Katledildi

‘Aile Yılı’ ilan edilen 2025’te 86 kadın en yakınları tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı 2025 Mayıs raporuna göre, kadınlar en çok evlerinde, çoğunlukla eşleri ya da eski eşleri tarafından katledildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Türkiye’nin Utanç Raporu! ‘Aile Yılı’nda 86 Kadın Ailesi Tarafından Katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı 2025 Mayıs raporuna göre Türkiye’de yalnızca bir ay içinde 21 kadın erkekler tarafından katledildi, 20 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Raporda, öldürülen 21 kadından 7’sinin kendi hayatlarına dair kararlar almak istemesi — örneğin boşanmak ya da ilişkiyi sonlandırmak — bahanesiyle öldürüldüğü vurgulandı. 5 kadın ekonomik sebeplerle, 9 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların failleri çoğunlukla yakın çevrelerinden: 5 kadın akrabaları, 4’ü evli olduğu erkek, 4’ü eski eşi, 3’ü tanıdık biri, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’i eski partneri, 1’i oğlu ve 1’i tanımadığı bir kişi tarafından öldürüldü. Bu veriler, “aile”nin her zaman güvenli bir alan olmadığını ortaya çıkardı.

Türkiye’nin Utanç Raporu! ‘Aile Yılı’nda 86 Kadın Ailesi Tarafından Katledildi - Resim : 1

KADINLAR EVLERİNDE KATLEDİLİYOR!

Kadınların %62’si kendi evlerinde öldürüldü. Mekanlar incelendiğinde 13 kadın evde, 3’ü sokakta, 2’si işyerinde, 2’si kamusal alanda hayatını kaybetti. 13 kadın ise ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 2’si boğularak ve 1’i darp edilerek öldürüldü.

'AİLE YILI' VE GERÇEKLER

2024 yılında ilan edilen “Aile Yılı”, kadın hakları savunucularına göre, toplumu tek tipleştirme ve kadını kamusal alandan uzaklaştırma amacı taşıyan ideolojik bir kuşatmanın parçası. Bu yıl içinde en az 86 kadın aile üyeleri tarafından öldürüldü.

Kadınlar, “Aile Yılı”nın yarattığı baskıya karşı Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi birçok şehirde eylemler düzenleyerek seslerini duyurdu. Kadın cinayetlerinde en sık rastlanan fail profili “eş” veya “eski eş” olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Utanç Raporu! ‘Aile Yılı’nda 86 Kadın Ailesi Tarafından Katledildi - Resim : 2

BİRÇOK DAVADA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Mayıs ayında bazı davalarda failler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları aldı. Örneğin, Burdur’da Özlem Şımarık’ı, Aydın’da Sibel Ayğan’ı, Adana’da Huriye Özkan’ı ve Edirne’de Sevda Kuş’u öldüren failler indirim uygulanmaksızın en ağır cezalara çarptırıldı. Ancak birçok davada hala belirsizlik sürüyor. İzmir’de Duygu Bölükbaş’ın ölümü “delil yetersizliği” nedeniyle faillerin beraatıyla sonuçlandı.

ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Platform, özellikle pandemiyle birlikte intihar, kaza veya doğal ölüm gibi gösterilen kadın ölümlerinde büyük bir artış yaşandığını vurguluyor. Mayıs ayında şüpheli şekilde ölü bulunan kadınlar arasında İstanbul’da Deniz Karakaya, Van’da Dilber Artuç ve Ordu’da Arzu Ay gibi isimler yer aldı. Bu ölümlerle ilgili etkin ve şeffaf soruşturmaların yapılması gerektiği aktarıldı.

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